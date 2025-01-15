«Росатом» актуализирует проект строительства АЭС «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме
«Росатом» начинает работу по актуализации договоренностей с Вьетнамом о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1», достигнутых еще в 2010 г., работа по которым была приостановлена в 2016 г. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Решение о возвращении к вопросу строительства АЭС «Ниньтхуан-1» было принято в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина и российской делегации в Ханой.
«Руководство Социалистической Республики Вьетнам приняло решение возобновить процесс создания в стране атомной энергетики. Мотивация здесь очень простая – это динамичное развитие экономики, рост энергопотребления и желание максимально модернизировать собственную промышленность, сделать ее более современной, что, конечно, требует и высоких технологических компетенций, и большого количества чистой зеленой электроэнергии», – пояснил Лихачев.
В рамках актуализации договоренностей потребуется пересмотреть целый ряд параметров, но некоторые из них останутся неизменными. В частности, «Росатом» будет предлагать построить два блока ВВЭР-1200. Лихачев отметил, что таких блоков всего шесть в мире, из них четыре – в РФ.
«Мы, конечно же, будем предлагать самую современную, самую безопасную, самую эффективную атомную электростанцию, пока на основе двух атомных энергоблоков. Естественно, будет продолжена работа и по подготовке кадров, потребуется кратное увеличение даже нынешних рекордных цифр подготовки молодых специалистов во Вьетнаме», – добавил глава «Росатома».
В 2010 г. Вьетнам подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. Ожидалось, что РФ для этого предоставит кредит Вьетнаму на $8 млрд. По плану строительство должно было начаться в 2017 г. и завершиться к 2023–2024 гг. Но в ноябре 2016 г. национальное собрание Вьетнама утвердило отказ от создания АЭС в партнерстве с Россией из-за дефицита средств.