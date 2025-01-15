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«Росатом» актуализирует проект строительства АЭС «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме

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«Росатом» начинает работу по актуализации договоренностей с Вьетнамом о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1», достигнутых еще в 2010 г., работа по которым была приостановлена в 2016 г. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Решение о возвращении к вопросу строительства АЭС «Ниньтхуан-1» было принято в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина и российской делегации в Ханой.

«Руководство Социалистической Республики Вьетнам приняло решение возобновить процесс создания в стране атомной энергетики. Мотивация здесь очень простая – это динамичное развитие экономики, рост энергопотребления и желание максимально модернизировать собственную промышленность, сделать ее более современной, что, конечно, требует и высоких технологических компетенций, и большого количества чистой зеленой электроэнергии», – пояснил Лихачев.

В рамках актуализации договоренностей потребуется пересмотреть целый ряд параметров, но некоторые из них останутся неизменными. В частности, «Росатом» будет предлагать построить два блока ВВЭР-1200. Лихачев отметил, что таких блоков всего шесть в мире, из них четыре – в РФ.

«Мы, конечно же, будем предлагать самую современную, самую безопасную, самую эффективную атомную электростанцию, пока на основе двух атомных энергоблоков. Естественно, будет продолжена работа и по подготовке кадров, потребуется кратное увеличение даже нынешних рекордных цифр подготовки молодых специалистов во Вьетнаме», – добавил глава «Росатома».

В 2010 г. Вьетнам подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. Ожидалось, что РФ для этого предоставит кредит Вьетнаму на $8 млрд. По плану строительство должно было начаться в 2017 г. и завершиться к 2023–2024 гг. Но в ноябре 2016 г. национальное собрание Вьетнама утвердило отказ от создания АЭС в партнерстве с Россией из-за дефицита средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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