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ФАС признала недостоверной рекламу «5G режима» у «Мегафона»

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала недостоверной рекламу «5G режима» мобильного оператора «Мегафон». На момент распространения рекламы компания не имела технической возможности предоставить абонентам связь пятого поколения, сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

По данным ФАС, с апреля по май 2026 г. оператор транслировал на федеральных телеканалах ролик с предложением активировать «5G режим» через мобильное приложение. При этом коммерческое внедрение технологии 5G в России на тот момент еще не состоялось.

В антимонопольной службе сочли, что реклама могла вводить потребителей в заблуждение относительно доступности услуг связи пятого поколения. «ФАС России признала действия ПАО «Мегафон» нарушающими требования закона о рекламе», – сообщили в ведомстве. Служба рассмотрит вопрос о привлечении оператора к административной ответственности.

В пресс-службе «Мегафона» «Ведомостям» сообщили, что компания пока не получила мотивировочную часть решения.

«Мы удивлены решением ФАС. Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов "Мегафон" всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов. В нашей рекламе мы предлагали клиентам увеличение скорости интернета до сопоставимой со значениями в сетях 5G "Мегафона", что полностью соответствовало рекламе», – сообщили «Ведомостям».

29 июля ФАС сообщила об устранении «Мегафоном» признаков недобросовестной конкуренции при продвижении сервиса «Маркетплейс тарифов». Ранее компания заявляла о возможности подключения тарифов любых операторов, хотя фактически сервис предлагал только ее собственные услуги.

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