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ФАС: «Мегафон» устранил признаки недобросовестной конкуренции

Ведомости

«Мегафон» устранил признаки недобросовестной конкуренции в маркетинговой активности «Маркетплейс тарифов». Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее ФАС установила, что компания распространяла информацию о возможности подключения тарифов любых операторов связи через собственный сервис «Маркетплейс тарифов». На сайте была размещена формулировка: «Выбирайте тариф любого оператора и подключайте его в Мегафоне». В действительности на сервисе были доступны только тарифы «Мегафона». Такая формулировка могла вводить пользователей в заблуждение касательно возможности подключения тарифов других операторов связи.

Члены экспертных советов рекомендовали «Мегафону» скорректировать маркетинговую стратегию, поскольку она может нарушать положения Закона о защите конкуренции. После замечания неточность была исправлена.

В июне ФАС зафиксировала рост числа жалоб на недобросовестные практики операторов связи. Речь шла об акциях, согласно которым абонентам начислялись бонусы или денежные средства за входящие вызовы, о сокращении максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера. ФАС также рассмотрела обращения, в которых пользователи заявляли о рекламе и навязывании технологии 5G, которая не была реализована на практике.

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