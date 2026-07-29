ФАС: «Мегафон» устранил признаки недобросовестной конкуренции
«Мегафон» устранил признаки недобросовестной конкуренции в маркетинговой активности «Маркетплейс тарифов». Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Ранее ФАС установила, что компания распространяла информацию о возможности подключения тарифов любых операторов связи через собственный сервис «Маркетплейс тарифов». На сайте была размещена формулировка: «Выбирайте тариф любого оператора и подключайте его в Мегафоне». В действительности на сервисе были доступны только тарифы «Мегафона». Такая формулировка могла вводить пользователей в заблуждение касательно возможности подключения тарифов других операторов связи.
Члены экспертных советов рекомендовали «Мегафону» скорректировать маркетинговую стратегию, поскольку она может нарушать положения Закона о защите конкуренции. После замечания неточность была исправлена.
В июне ФАС зафиксировала рост числа жалоб на недобросовестные практики операторов связи. Речь шла об акциях, согласно которым абонентам начислялись бонусы или денежные средства за входящие вызовы, о сокращении максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера. ФАС также рассмотрела обращения, в которых пользователи заявляли о рекламе и навязывании технологии 5G, которая не была реализована на практике.