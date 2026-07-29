ФАС: «Мегафон» устранил признаки недобросовестной конкуренции

В июне ФАС зафиксировала рост числа жалоб на недобросовестные практики операторов связи. Речь шла об акциях, согласно которым абонентам начислялись бонусы или денежные средства за входящие вызовы, о сокращении максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера. ФАС также рассмотрела обращения, в которых пользователи заявляли о рекламе и навязывании технологии 5G, которая не была реализована на практике.