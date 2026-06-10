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ФАС заявила о росте жалоб на недобросовестные практики операторов связи

Часть обращений связана с использованием информации о технологии 5G
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост числа жалоб на недобросовестные практики операторов связи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания «Экспертных советов по вопросам связи и защиты от недобросовестной конкуренции».

Как отметили в службе, обращения касаются различных действий телекоммуникационных компаний. В частности, речь идет об акциях по начислению абонентам денежных средств или бонусов за входящие вызовы, сокращении максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера.

Кроме того, ФАС рассмотрела обращения, связанные с использованием в названиях услуг и рекламе информации о технологии 5G, которая в настоящее время фактически не реализована. В ведомстве подчеркнули, что действия операторов связи должны соответствовать принципам добросовестной конкуренции.

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По итогам заседания участники приняли решение совместно проработать вопрос совершенствования процедуры переноса номера при смене оператора. Также операторам связи были выданы рекомендации по корректировке спорных практик для формирования добросовестной конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг и соблюдения прав абонентов.

28 апреля «Ведомости» писали, что ФАС проведет оценку экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков. Источник издания рассказал, что данная мера связана с запросом банков и финансовых организаций, которые обратились в службу с соответствующей просьбой.

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