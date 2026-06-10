ФАС заявила о росте жалоб на недобросовестные практики операторов связи

Как отметили в службе, обращения касаются различных действий телекоммуникационных компаний. В частности, речь идет об акциях по начислению абонентам денежных средств или бонусов за входящие вызовы, сокращении максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера.