Банки попросили ФАС проверить обоснованность цен на маркировку звонков

Банки попросили ФАС проверить обоснованность цен на маркировку звонковОни не согласны с тарифообразованием
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет оценку экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. По его словам, данная мера связана с запросом банков и финансовых организаций, которые обратились в службу с соответствующей просьбой. Два источника в разных финансовых организациях и председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин факт обращения в ФАС подтвердили.
Услугу маркировки операторы связи предоставляют на платной основе. При этом у банков вызывает сомнение экономическая обоснованность тарифов, установленных компаниями в размере 0,25 руб. за попытку звонка. У них возникает непонимание из чего складывается такая цена, поскольку операторы также берут плату и за длительность разговора, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из банков.