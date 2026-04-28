Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SOFL70,02-1,24%CNY Бирж.10,94-0,37%IMOEX2 732,41-0,02%RTSI1 150,64+0,94%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,47-0,26%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Финансы

Банки попросили ФАС проверить обоснованность цен на маркировку звонков

Они не согласны с тарифообразованием
Анна Устинова
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет оценку экономической обоснованности тарифов операторов связи на маркировку звонков. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. По его словам, данная мера связана с запросом банков и финансовых организаций, которые обратились в службу с соответствующей просьбой. Два источника в разных финансовых организациях и председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин факт обращения в ФАС подтвердили.

Услугу маркировки операторы связи предоставляют на платной основе. При этом у банков вызывает сомнение экономическая обоснованность тарифов, установленных компаниями в размере 0,25 руб. за попытку звонка. У них возникает непонимание из чего складывается такая цена, поскольку операторы также берут плату и за длительность разговора, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из банков.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь