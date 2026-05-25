Банкиры видят правовую коллизию в нормах о маркировке звонков

Национальный совет финансового рынка (НСФР) просит исключить из постановления правительства о правилах маркировки звонков необходимость заключать договор с оператором связи, так как она противоречит нормам закона «О связи», а также прописать, что маркировка является безвозмездной для инициатора звонка. Такая инициатива содержится в письме председателя НСФР Андрея Емелина, которое он направил в аппарат правительства на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко 19 мая (есть в распоряжении «Ведомостей»). Копии письма также направлены в Банк России и Минюст.