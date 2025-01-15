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Как Россия будет наращивать торговое сотрудничество с Вьетнамом

Премьеры двух стран подписали документ, который призван утроить товарооборот
Анастасия Бойко
Вьетнам – важный партнер России в Юго-Восточной Азии, подчеркнул глава российского правительства в ходе встречи с Фам Минь Тинем
Вьетнам – важный партнер России в Юго-Восточной Азии, подчеркнул глава российского правительства в ходе встречи с Фам Минь Тинем / Андрей Гордеев / Ведомости

Россия и Вьетнам планируют утроить товарооборот к 2030 г. – до $15 млрд. Этому должен поспособствовать Комплексный план российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., который подписали стороны в ходе официального визита премьер-министра России Михаила Мишустина в республику.

В ходе обсуждения серьезных экономических вопросов в сфере атомной энергетики, машиностроения и науки было место и лирическим отступлениям. Глава правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь, приветствуя своего визави, отметил, что погода после приезда российской делегации улучшилась. «До этого, накануне, было пасмурно. Но сегодня совсем светло, значит, вы нам привезли везение», – рассказал он. Мишустин в свою очередь отметил радушный прием – российского премьера встречали оркестр, исполняющий гимн России, и полки почетного караула. В здании канцелярии правительства, где проходили переговоры, делегацию приветствовали вьетнамские девушки-комсомолки в белых национальных костюмах, создающие впечатление «мягкой силы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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