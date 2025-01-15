Как Россия будет наращивать торговое сотрудничество с Вьетнамом

В ходе обсуждения серьезных экономических вопросов в сфере атомной энергетики, машиностроения и науки было место и лирическим отступлениям. Глава правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь, приветствуя своего визави, отметил, что погода после приезда российской делегации улучшилась. «До этого, накануне, было пасмурно. Но сегодня совсем светло, значит, вы нам привезли везение», – рассказал он. Мишустин в свою очередь отметил радушный прием – российского премьера встречали оркестр, исполняющий гимн России, и полки почетного караула. В здании канцелярии правительства, где проходили переговоры, делегацию приветствовали вьетнамские девушки-комсомолки в белых национальных костюмах, создающие впечатление «мягкой силы».