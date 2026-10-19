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Госсовет Татарстана одобрил Лапина на пост вице-премьера

Ксения Наумчик
Государственный Совет Республики Татарстан
Государственный Совет Республики Татарстан

Государственный совет Татарстана согласовал кандидатуру Героя России генерал-полковника Александра Лапина на должность заместителя председателя правительства республики. Об этом сообщили в госсовете региона.

Кандидатуру Лапина по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова представил премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам Песошина, военный опыт Лапина позволит ему эффективно решать задачи, поставленные руководством региона. На своей должности генерал-полковник будет заниматься поддержкой участников спецоперации, взаимодействовать с Ассоциацией ветеранов спецоперации, фондом «Защитники Отечества» и федеральными органами власти.

29 сентября Лапина назначили исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана. Днем ранее Минниханов сообщил, что вице-премьер Татарстана будет курировать вопросы поддержки участников спецоперации. По его словам, в составе правительства создадут отдельное структурное подразделение по вопросам поддержки участников спецоперации. Его куратором в статусе вице-премьера станет Лапин.

21 сентября 2025 г. стало известно, что Лапин был уволен с военной службы и мог перейти на работу в руководство Татарстана. Он командовал группировкой «Центр» в 2022 г., позднее занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а в мае 2024 г. возглавил Ленинградский военный округ и группировку «Север». В тот же день источник «Ведомостей», близкий к руководству республики, сообщал о возможном назначении Лапина советником Минниханова.

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