Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы

Лапин в 2022 г. командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр». В том же году, писал РБК, его отстранили от должности. Затем генерал-полковника перевели на должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Также он командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север». Должность командующего Ленинградским военным округом Лапин занял в мае 2024 г.