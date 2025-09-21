Газета
Главная / Политика /

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, сообщает РБК со ссылкой на источник. Он может стать помощником главы Татарстана.

По информации РБК, новым командующим Ленинградским военным округом назначили генерал-полковника Евгения Никифорова.

Лапин в 2022 г. командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр». В том же году, писал РБК, его отстранили от должности. Затем генерал-полковника перевели на должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Также он командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север». Должность командующего Ленинградским военным округом Лапин занял в мае 2024 г.

По данным «Татар-информ», генерал станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова. Там отметили, что на момент написания материала официального указа о назначении Лапина помощником главы республики нет.

