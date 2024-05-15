Командующие ЮВО и ЦВО Кузовлев и Лапин получили новые назначения
Командующие Южным и Центральным военными округами генералы Сергей Кузовлев и Александр Лапин получили новые назначения.
Как следует из материалов к встрече Владимира Путина с руководством Минобороны, опубликованных на сайте Кремля, бывший командующий Центральным военным округом генерал Лапин теперь занимает должность командующего воссозданного в этом году Ленинградского военного округа. В свою очередь назначенный в феврале 2023 г. командующий Южным военным округом (ЮВО) генерал Кузовлев возглавил также воссозданный Московский военный округ.
ЮВО и Восточный военный округ сейчас возглавляют исполняющие обязанности – генералы Геннадий Анашкин и Александр Санчик.
По словам источника, близкого к Минобороны, Лапин и Кузовлев были выбраны на должности командующих воссоздаваемых округов еще в феврале.
На встрече, где Путиным был представлен новый министр обороны Андрей Белоусов, присутствовали также секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий ВДВ Михаил Теплинский.