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Командующие ЮВО и ЦВО Кузовлев и Лапин получили новые назначения

Ведомости

Командующие Южным и Центральным военными округами генералы Сергей Кузовлев и Александр Лапин получили новые назначения.

Как следует из материалов к встрече Владимира Путина с руководством Минобороны, опубликованных на сайте Кремля, бывший командующий Центральным военным округом генерал Лапин теперь занимает должность командующего воссозданного в этом году Ленинградского военного округа. В свою очередь назначенный в феврале 2023 г. командующий Южным военным округом (ЮВО) генерал Кузовлев возглавил также воссозданный Московский военный округ.

ЮВО и Восточный военный округ сейчас возглавляют исполняющие обязанности – генералы Геннадий Анашкин и Александр Санчик.

По словам источника, близкого к Минобороны, Лапин и Кузовлев были выбраны на должности командующих воссоздаваемых округов еще в феврале.

На встрече, где Путиным был представлен новый министр обороны Андрей Белоусов, присутствовали также секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий ВДВ Михаил Теплинский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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