Командующие ЮВО и ЦВО Кузовлев и Лапин получили новые назначения

Как следует из материалов к встрече Владимира Путина с руководством Минобороны, опубликованных на сайте Кремля, бывший командующий Центральным военным округом генерал Лапин теперь занимает должность командующего воссозданного в этом году Ленинградского военного округа. В свою очередь назначенный в феврале 2023 г. командующий Южным военным округом (ЮВО) генерал Кузовлев возглавил также воссозданный Московский военный округ.