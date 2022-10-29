РБК: командующий группировкой войск «Центр» генерал Лапин отстранен от должности
Командующий группировкой российских войск «Центр» на Украине, генерал-полковник Александр Лапин отстранен от должности, сообщает телеканал ЧГТРК «Грозный», а также РБК со ссылкой на источник.
Телеканал не привел ссылок на источники, РБК сослался на собеседника, знакомого с кадровым решением. Официальных подтверждений информации пока нет.
После отвода российских войск из Красного Лимана Кадыров призвал применять в рамках спецоперации более кардинальные меры. Он также раскритиковал действия командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Как утверждает Кадыров, Лапин не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».