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РБК: командующий группировкой войск «Центр» генерал Лапин отстранен от должности

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Командующий группировкой российских войск «Центр» на Украине, генерал-полковник Александр Лапин отстранен от должности, сообщает телеканал ЧГТРК «Грозный», а также РБК со ссылкой на источник.

Телеканал не привел ссылок на источники, РБК сослался на собеседника, знакомого с кадровым решением. Официальных подтверждений информации пока нет.

После отвода российских войск из Красного Лимана Кадыров призвал применять в рамках спецоперации более кардинальные меры. Он также раскритиковал действия командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Как утверждает Кадыров, Лапин не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных