РБК: командующий группировкой войск «Центр» генерал Лапин отстранен от должности

После отвода российских войск из Красного Лимана Кадыров призвал применять в рамках спецоперации более кардинальные меры. Он также раскритиковал действия командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Как утверждает Кадыров, Лапин не обеспечил бойцов на Лиманском направлении «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».