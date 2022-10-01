Кадыров предложил использовать на Украине маломощное ядерное оружие
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отвод российских войск из Красного Лимана, призвал применять в рамках спецоперации на Украине более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного оружия». Пост с таким предложением он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — написал он.
Сегодня российское Минобороны сообщило, что решение об отводе из Красного Лимана в ДНР союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. В ведомстве рассказали, что ВСУ ввели резервы и продолжили наступление на Краснолиманском направлении.
По информации Кадырова, обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Он, как утверждает глава Чечни, «выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».
По его словам, спустя неделю Лапин решил перенести свой штаб в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске». Кадыров считает, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе» и предложил отправить его «на передовую смывать кровью свой позор».
Минобороны отчиталось о взятии Красного Лимана в конце мая. «В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — сообщало оборонное ведомство. На этой неделе Минобороны рассказало о провале попытки наступления ВСУ на город.