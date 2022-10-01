Кадыров предложил использовать на Украине маломощное ядерное оружие

Сегодня российское Минобороны сообщило, что решение об отводе из Красного Лимана в ДНР союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. В ведомстве рассказали, что ВСУ ввели резервы и продолжили наступление на Краснолиманском направлении.