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Кадыров предложил использовать на Украине маломощное ядерное оружие

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отвод российских войск из Красного Лимана, призвал применять в рамках спецоперации на Украине более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного оружия». Пост с таким предложением он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — написал он. 

Ранее по теме: Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Красный Лиман

Сегодня российское Минобороны сообщило, что решение об отводе из Красного Лимана в ДНР союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. В ведомстве рассказали, что ВСУ ввели резервы и продолжили наступление на Краснолиманском направлении.

По информации Кадырова, обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Он, как утверждает глава Чечни, «выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». 

По его словам, спустя неделю Лапин решил перенести свой штаб в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске».  Кадыров считает, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе» и предложил отправить его «на передовую смывать кровью свой позор». 

Минобороны отчиталось о взятии Красного Лимана в конце мая. «В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — сообщало оборонное ведомство. На этой неделе Минобороны рассказало о провале попытки наступления ВСУ на город.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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