Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Красный Лиман
Попытка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красный Лиман в Донецкой народной республике провалилась, следует из сводки Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что украинские военные потеряли 70 человек убитыми. Также были уничтожены 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 3 бронеавтомобиля.
Кроме того, в районе Харькова российские войска нанесли удар по производственным цехам бронетанкового завода. По данным Минобороны, в них находилось 90 танков и других боевых машин ВСУ. Также был уничтожен пункт ремонта техники на территории завода «Энергомехкомплект» в Запорожье.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вся конституционная территория республики будет освобождена. Он отметил, что в настоящий момент начинается «новый этап ведения боевых действий».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. На прошлой неделе в своем обращении глава государства подтвердил, что цели не изменились.
3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, теперь идет плановое освобождения ДНР. Кроме того, под контролем пророссийских администраций находится Херсонская область, а также часть Запорожья. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецоперация продлится как минимум до освобождения ДНР в границах 2014 г.
С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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