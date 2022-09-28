Песков: спецоперация продолжится как минимум до выхода к границам ДНР
Цель спецоперации освободить полностью территорию Донецкой народной республики (ДНР) в границах 2014 г. сохраняется, СВО продолжится как минимум до достижения этой цели. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о выполнении целей СВО после присоединения новых территорий к РФ. Он отметил, что в настоящее время под контролем союзных войск находится еще не вся территория ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В своем обращении на прошлой неделе Путин подтвердил, что цели не изменились.
3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Тогда глава ведомства подчеркнул, что идет плановое освобождение ДНР. В августе глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что союзным войскам удалось взять под контроль примерно половину всей территории республики. Сегодня он вновь заявил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена. Он также отметил «новый этап» в ведении боевых действий.
27 сентября завершились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской области, а также подконтрольной России части Запорожья. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Ранее сегодня Песков прокомментировал сообщения о возможном изменении статуса СВО на контртеррористическую. Пресс-секретарь подчеркнул, что о таких планах ничего не знает. По его словам, решение об этом может принять только президент страны. До этого глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в случае присоединения регионов к РФ спецоперация перейдет в статус контртеррористической.
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