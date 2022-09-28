Песков: спецоперация продолжится как минимум до выхода к границам ДНР

Ранее сегодня Песков прокомментировал сообщения о возможном изменении статуса СВО на контртеррористическую. Пресс-секретарь подчеркнул, что о таких планах ничего не знает. По его словам, решение об этом может принять только президент страны. До этого глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что в случае присоединения регионов к РФ спецоперация перейдет в статус контртеррористической.