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Пушилин: вся конституционная территория ДНР будет освобождена

Ведомости

Донецкая народная республика (ДНР) начинает новый этап ведения боевых действий, вся конституционная территория республики будет освобождена, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время», – приводит его слова «РИА Новости».

Согласно ч. 1 ст. 54 конституции ДНР, ее территория определяется границами, существовавшими на день ее образования 7 апреля 2014 г. 22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что признав независимость ДНР и ЛНР, Москва признала и конституции этих республик.

«А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – сказал он тогда.

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Накануне в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.

По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. 

Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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