Пушилин: вся конституционная территория ДНР будет освобождена
Донецкая народная республика (ДНР) начинает новый этап ведения боевых действий, вся конституционная территория республики будет освобождена, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время», – приводит его слова «РИА Новости».
Согласно ч. 1 ст. 54 конституции ДНР, ее территория определяется границами, существовавшими на день ее образования 7 апреля 2014 г. 22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что признав независимость ДНР и ЛНР, Москва признала и конституции этих республик.
«А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – сказал он тогда.
Накануне в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.
По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.
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