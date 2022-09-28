Небензя предупредил Киев о новых референдумах, «если тот не осознает ошибок»

Сейчас же Киев, по мнению Небензи, лишь слепо выполняет волю «тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа». Российский и украинский народы хотят мира, считает дипломат, однако он не входит в планы США и Великобритании, «зарабатывающих миллиарды долларов на чужой беде» и игнорирующих интересы Украины. В противном случае Запад не стал бы препятствовать заключению Москвой и Киевом мирного соглашения, которое было, по оценке Небензи, уже «в пределах досягаемости».