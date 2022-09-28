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Политика

Небензя предупредил Киев о новых референдумах, «если тот не осознает ошибок»

Ведомости

От Киева может «отвернуться» население и других территорий Украины, если политическое руководство Украины не начнет руководствоваться интересами своих граждан. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан», – заявил он.

Сейчас же Киев, по мнению Небензи, лишь слепо выполняет волю «тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа». Российский и украинский народы хотят мира, считает дипломат, однако он не входит в планы США и Великобритании, «зарабатывающих миллиарды долларов на чужой беде» и игнорирующих интересы Украины. В противном случае Запад не стал бы препятствовать заключению Москвой и Киевом мирного соглашения, которое было, по оценке Небензи, уже «в пределах досягаемости».

«Вместо этого состоялась вопиющая провокация в Буче и установка сражаться до последнего украинца под надзором натовских наемников и инструкторов», – добавил он.

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Накануне в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.

По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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