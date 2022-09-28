Песков заявил, что решение о переформатировании спецоперации может принять только президент
Переформатирование специальной военной операции (СВО) на Украине в контртеррористическую операцию (КТО) после возможного присоединения к России республик Донбасса и других территорий возможно только по решению президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего, президента страны [Владимира Путина]», — отметил представитель Кремля.
О том, что статус СВО может поменяться после референдумов, говорил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. «Мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — написал он в своем Telegram-канале.
КТО, или контртеррористическая операция, проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае, если для проведения КТО требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число людей, руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента РФ, председателя правительства Российской Федерации, председателей Госдумы и Совфеда.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поддержал проведение референдумов. Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.
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