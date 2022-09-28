Песков заявил, что решение о переформатировании спецоперации может принять только президент

О том, что статус СВО может поменяться после референдумов, говорил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. «Мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — написал он в своем Telegram-канале.