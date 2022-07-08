Минобороны сообщило об уничтожении комплексов Harpoon в Одесской области

В начале июня глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon. Агенство Bloomberg также писало, что администрация США планирует выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму более $650 млн. В него впервые войдут такие противокорабельные ракеты.