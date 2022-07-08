Минобороны сообщило об уничтожении комплексов Harpoon в Одесской области
Российские военные уничтожили две доставленные из Великобритании установки ракетного комплекса Harpoon в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса «Harpoon», — сообщил представитель ведомства.
В начале июня глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon. Агенство Bloomberg также писало, что администрация США планирует выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму более $650 млн. В него впервые войдут такие противокорабельные ракеты.
Российские власти ранее обвиняли страны Запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Но оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.