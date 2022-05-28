Минобороны сообщило об освобождении Красного Лимана в ДНР
Силами Донецкой народной республики и российских военных на Украине освобожден город Красный Лиман, сообщило в субботу Министерство обороны России.
«В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Подразделения ДНР установили полный контроль над городом Красный Лиман, заявили накануне в пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР.
25 мая глава республики Денис Пушилин заявил об установлении контроля российской армией и отрядами республики над половиной территории города Лиман на северо-западе Донбасса (бывший Красный Лиман).
За последние сутки, по данным Минобороны, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут уничтожили передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления бригады территориальной обороны в Соледаре.
Также российские ВС поразили пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и четыре склада боеприпасов. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
В Херсонской и Харьковской областях авиацией были сбиты два украинских самолета Су-25, а средства ПВО в Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-8. Помимо этого за сутки сбиты 18 беспилотников.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.