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Минобороны сообщило об освобождении Красного Лимана в ДНР

Ведомости

Силами Донецкой народной республики и российских военных на Украине освобожден город Красный Лиман, сообщило в субботу Министерство обороны России.

«В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Подразделения ДНР установили полный контроль над городом Красный Лиман, заявили накануне в пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР.

25 мая глава республики Денис Пушилин заявил об установлении контроля российской армией и отрядами республики над половиной территории города Лиман на северо-западе Донбасса (бывший Красный Лиман).

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За последние сутки, по данным Минобороны, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут уничтожили передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ, а также пункт управления бригады территориальной обороны в Соледаре.

Также российские ВС поразили пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и четыре склада боеприпасов. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

В Херсонской и Харьковской областях авиацией были сбиты два украинских самолета Су-25, а средства ПВО в Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-8. Помимо этого за сутки сбиты 18 беспилотников.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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