Минобороны сообщило об освобождении Красного Лимана в ДНР

Также российские ВС поразили пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и четыре склада боеприпасов. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.