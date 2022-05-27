В ДНР заявили о взятии города Красный Лиман
Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) установили полный контроль над городом Красный Лиман, заявили в пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.
«По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.
25 мая глава ДНР Денис Пушили заявил об установлении контроля российской армией и отрядами республики над половиной территории города Лиман на северо-западе Донбасса (бывший Красный Лиман). «Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями зашли в сам город», — отмечал он.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска вошли в Лисичанск и начали его штурм, а также «почти зашли» в соседний Северодонецк. В народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) также сообщали об оперативном окружении города Северодонецк, который отделен от Лисичанска рекой Северский Донец и образует с ним одну агломерацию.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.