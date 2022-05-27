В ДНР заявили о взятии города Красный Лиман

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска вошли в Лисичанск и начали его штурм, а также «почти зашли» в соседний Северодонецк. В народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) также сообщали об оперативном окружении города Северодонецк, который отделен от Лисичанска рекой Северский Донец и образует с ним одну агломерацию.