Кадыров заявил о вхождении российских войск в Лисичанск
Российские войска вошли в Лисичанск и начали его штурм, а также «почти зашли» в соседний Северодонецк, сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Там участвуют очень подготовленные, лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Уже в Северодонецк они почти зашли и в Лисичанск зашли», — сказал Кадыров.
Ранее сегодня в пресс-службе народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили об оперативном окружении города Северодонецк, который отделен от Лисичанска рекой Северский Донец и образует с ним одну агломерацию. Кроме того, сегодня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушили заявил об установлении контроля российской армией и отрядами республики над половиной территории города Лиман на северо-западе Донбасса (бывший Красный Лиман).
На этом фоне также сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, «экстремально плоха» для украинских военных и может ухудшиться, если Киев не получит ракетных систем залпового огня (РСЗО) западного образца.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.