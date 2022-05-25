Кадыров заявил о вхождении российских войск в Лисичанск

Ранее сегодня в пресс-службе народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили об оперативном окружении города Северодонецк, который отделен от Лисичанска рекой Северский Донец и образует с ним одну агломерацию. Кроме того, сегодня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушили заявил об установлении контроля российской армией и отрядами республики над половиной территории города Лиман на северо-западе Донбасса (бывший Красный Лиман).