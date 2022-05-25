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Кадыров заявил о вхождении российских войск в Лисичанск

Ведомости

Российские войска вошли в Лисичанск и начали его штурм, а также «почти зашли» в соседний Северодонецк, сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Там участвуют очень подготовленные, лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Уже в Северодонецк они почти зашли и в Лисичанск зашли», — сказал Кадыров.

Ранее сегодня в пресс-службе народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили об оперативном окружении города Северодонецк, который отделен от Лисичанска рекой Северский Донец и образует с ним одну агломерацию. Кроме того, сегодня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушили заявил об установлении контроля российской армией и отрядами республики над половиной территории города Лиман на северо-западе Донбасса (бывший Красный Лиман).

На этом фоне также сегодня  министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, «экстремально плоха» для украинских военных и может ухудшиться, если Киев не получит ракетных систем залпового огня (РСЗО) западного образца. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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