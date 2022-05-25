Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в Донбассе
Ситуация, сложившаяся в Донбассе, «экстремально плоха» для украинских военных и может ухудшиться, если Киев не получит ракетных систем залпового огня (РСЗО) западного образца. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», - сказал Кулеба на сессии Всемирного экономического форума «Украина и ЕС», трансляция велась на странице украинского МИДа в соцсетях.
По словам Кулебы, без западных РСЗО ситуация «станет еще хуже, чем сейчас», поэтому они должны быть поставлены Киеву «как можно скорее». «Вашингтон должен сдержать обещание и передать нам РСЗО как можно быстрее, а за ними последуют и другие», — добавил глава МИД Украины.
Ранее сегодня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о контроле российской армией и отрядами республики над половиной территории города Лиман на северо-западе Донбасса (бывший Красный Лиман). Также сегодня в пресс-службе народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили об оперативном окружении города Северодонецк (на северо-востоке). Накануне под контроль ЛНР перешел город Светлодарск.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.