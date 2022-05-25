Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в Донбассе

Ситуация, сложившаяся в Донбассе, «экстремально плоха» для украинских военных и может ухудшиться, если Киев не получит ракетных систем залпового огня (РСЗО) западного образца. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», - сказал Кулеба на сессии Всемирного экономического форума «Украина и ЕС», трансляция велась на странице украинского МИДа в соцсетях.