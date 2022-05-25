В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение
Подразделения народной милиции ЛНР взяли в оперативное окружение город Северодонецк, заявил подполковник оборонного ведомства республики Андрей Марочко в эфире «Первого канала».
«Мы действительно с трех сторон уже плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется по единственному мосту, который также под нашим огневым контролем. Поэтому сейчас уже можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — подчеркнул Марочко (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что украинские военные пытаются отступить из городка Приволье и села Шипиловка в пригородной зоне Лисичанска. По его словам, военным приходится уходить полями и проселочными дорогами, поскольку основные дороги находятся под огневым контролем союзных войск России и Донбасса.
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил о скором завершении освобождения ЛНР. «Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — отметил Шойгу.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.