В ЛНР заявили о взятии Северодонецка в оперативное окружение

«Мы действительно с трех сторон уже плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется по единственному мосту, который также под нашим огневым контролем. Поэтому сейчас уже можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — подчеркнул Марочко (цитата по «РИА Новости»).