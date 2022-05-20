Шойгу заявил о скором завершении «освобождения ЛНР»

По словам главы Минобороны, украинские военные не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита, тем самым они стремятся задержать продвижение российских войск. «Отмечу, что российские вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры», — добавил министр. По его данным, свыше 1,3 млн человек эвакуированы из опасных районов ДНР и ЛНР, а также с Украины в Россию с начала специальной военной операции.