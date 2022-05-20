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Шойгу заявил о скором завершении «освобождения ЛНР»

Ведомости

Освобождение Луганской народной республики (ЛНР) близится к своему завершению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

«Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — отметил Шойгу.

По словам главы Минобороны, украинские военные не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита, тем самым они стремятся задержать продвижение российских войск. «Отмечу, что российские вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры», — добавил министр. По его данным, свыше 1,3 млн человек эвакуированы из опасных районов ДНР и ЛНР, а также с Украины в Россию с начала специальной военной операции.

10 мая посол Луганска в России Родион Мирошник заявил, что основной задачей для военных ЛНР остается освобождение всей территории республики. По его словам, в первую очередь необходимо освободить районы, которые принадлежат ЛНР по Конституции. 4 мая Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль над территориями этих двух республик. Минобороны также сообщало о выходе военных ЛНР на административную границу республики.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль областной центр Херсон на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных