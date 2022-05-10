Минобороны сообщило о выходе войск ЛНР на административную границу республики
Военные ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«Подразделения народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных сил РФ, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу республики», — сообщил Конашенков. По его словам, в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.
Ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области. В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники, добавил Конашенков.
Ранее сегодня посол Луганска в России Родион Мирошник заявил, что основной задачей для военных ЛНР остается освобождение всей территории республики. По его словам, в первую очередь необходимо освободить районы, которые принадлежат ЛНР по Конституции. 4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль над территориями этих двух республик.
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