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Минобороны сообщило о выходе войск ЛНР на административную границу республики

Ведомости

Военные ЛНР при поддержке российской армии достигли границы республики, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

«Подразделения народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных сил РФ, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу республики», — сообщил Конашенков. По его словам, в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.

Ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области. В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники, добавил Конашенков.

Ранее сегодня посол Луганска в России Родион Мирошник заявил, что основной задачей для военных ЛНР остается освобождение всей территории республики. По его словам, в первую очередь необходимо освободить районы, которые принадлежат ЛНР по Конституции. 4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль над территориями этих двух республик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркивал, что спецоперация российских войск на территории Украины закончится, когда будут достигнуты все поставленные цели. Говоря о процессе переговоров с украинской стороной, глава министерства отметил, что они затянулись из-за непоследовательной позиции Киева.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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