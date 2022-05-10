Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики

«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики», — подчеркнул Мирошник (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в первую очередь необходимо освободить территории, которые принадлежат ЛНР по Конституции.