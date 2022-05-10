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Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики

Ведомости

Основной задачей для военных ЛНР остается освобождение всей территории республики, заявил посол Луганска в России Родион Мирошник. 

«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики», — подчеркнул Мирошник (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в первую очередь необходимо освободить территории, которые принадлежат ЛНР по Конституции.

6 мая главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник назначили послов республик в России. ДНР в Москве представляет Ольга Макеева, которая ранее занимала должность вице-спикера в Народном совете республики. Мирошник, в свою очередь, возглавлял украинский Государственный комитет телевидения и радиовещания.

4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль на территориями этих двух республик. По словам министра, российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных