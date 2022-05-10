Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики
Основной задачей для военных ЛНР остается освобождение всей территории республики, заявил посол Луганска в России Родион Мирошник.
«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики», — подчеркнул Мирошник (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в первую очередь необходимо освободить территории, которые принадлежат ЛНР по Конституции.
6 мая главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник назначили послов республик в России. ДНР в Москве представляет Ольга Макеева, которая ранее занимала должность вице-спикера в Народном совете республики. Мирошник, в свою очередь, возглавлял украинский Государственный комитет телевидения и радиовещания.
4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль на территориями этих двух республик. По словам министра, российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения».