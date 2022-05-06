Глава ЛНР назначил полномочного посла в России

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины весной 2014 г. после госпереворота, на фоне чего на Донбассе начался вооруженный конфликт. 21 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Затем Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с обеими республиками.