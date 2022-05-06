Глава ЛНР назначил полномочного посла в России
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом республики в России, говорится в указе.
«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации», — говорится в документе. Ранее Мирошник занимал должность советника главы республики.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом республики в России. Макеева занимала должность председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Народном совете ДНР. В 2015 г. была избрана вице-спикером.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины весной 2014 г. после госпереворота, на фоне чего на Донбассе начался вооруженный конфликт. 21 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Затем Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с обеими республиками.