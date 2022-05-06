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Глава ЛНР назначил полномочного посла в России

Ведомости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом республики в России, говорится в указе.

«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации», — говорится в документе. Ранее Мирошник занимал должность советника главы республики.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом республики в России. Макеева занимала должность председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Народном совете ДНР. В 2015 г. была избрана вице-спикером.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины весной 2014 г. после госпереворота, на фоне чего на Донбассе начался вооруженный конфликт. 21 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Затем Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с обеими республиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных