Глава ДНР назначил посла в России
Глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом республики в России, следует из указа, опубликованного на сайте главы республики.
«Назначить Макееву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», — говорится в документе.
Ольга Макеева занимала должность председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Народном совете ДНР. В 2015 г. была избрана вице-спикером .
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Также глава государства получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования.