Минобороны: российская армия взяла Херсон под полный контроль
Российская армия взяла под полный контроль областной центр Херсон на юге Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме», — добавил Конашенков.
По его словам, жители города не испытывают недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости. В то же время продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, а также обеспечению правопорядка и безопасности населения.
Минобороны России сообщило о блокировке Херсона еще 27 февраля. Во вторник, 1 марта, мэр города Игорь Колыхаев подтвердил информацию: он заявил, что российские военные установили блокпосты на въездах в Херсон, и призвал жителей не выходить на улицу во время комендантского часа и «не провоцировать противника на конфликты».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.
В Кремле заявили, что считают Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. В понедельник прошел первый раунд российско-украинских переговоров, которые не привели к соглашению о прекращении огня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил накануне, что российские войска продолжат военную операцию вплоть до достижения поставленных целей.
По последним данным Минобороны, с начала боевых действий российскими вооруженными силами поражены 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 51 радиолокационная станция.
Также уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов. Минобороны признает, что среди российских военнослужащих на Украине есть погибшие и раненые, однако точные цифры не раскрывает. Роскомнадзор требует от СМИ ссылаться только на российские официальные источники при освещении конфликта.