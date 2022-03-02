Газета
Политика

Минобороны: российская армия взяла Херсон под полный контроль

Ведомости

Российская армия взяла под полный контроль областной центр Херсон на юге Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме», — добавил Конашенков.

По его словам, жители города не испытывают недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости. В то же время продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, а также обеспечению правопорядка и безопасности населения.

Минобороны России сообщило о блокировке Херсона еще 27 февраля. Во вторник, 1 марта, мэр города Игорь Колыхаев подтвердил информацию: он заявил, что российские военные установили блокпосты на въездах в Херсон, и призвал жителей не выходить на улицу во время комендантского часа и «не провоцировать противника на конфликты».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.

В Кремле заявили, что считают Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. В понедельник прошел первый раунд российско-украинских переговоров, которые не привели к соглашению о прекращении огня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил накануне, что российские войска продолжат военную операцию вплоть до достижения поставленных целей.

По последним данным Минобороны, с начала боевых действий российскими вооруженными силами поражены 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 51 радиолокационная станция.

Также уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов. Минобороны признает, что среди российских военнослужащих на Украине есть погибшие и раненые, однако точные цифры не раскрывает. Роскомнадзор требует от СМИ ссылаться только на российские официальные источники при освещении конфликта.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных