Шойгу: военная операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Российские войска продолжат военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом заявил на селекторном совещании 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу. Он добавил, что главной задачей операции на Украине является защита России от военной угрозы со стороны западных стран, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против России.
По словам Шойгу, российская армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. «Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
Накануне состоялись переговоры между российской и украинской делегациями, они прошли в Гомельской области Белоруссии и длились около пяти часов. По итогам встречи стороны договорились провести еще один раунд переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что новая встреча может состояться в ближайшие дни. По его словам, на переговорах «найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Президент Украины Владимир Зеленский выразил неудовлетворенность результатами встречи: он полагает, что они не дали итог, нужный Киеву.
По данным Минобороны на 28 февраля, с начала боевых действий российскими вооруженными силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Также уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили в ведомстве. Информацию о российских потерях Минобороны не раскрывает. Роскомнадзор требует от СМИ ссылаться только на российские официальные источники при освещении конфликта.