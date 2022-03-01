Шойгу: военная операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей

По данным Минобороны на 28 февраля, с начала боевых действий российскими вооруженными силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Также уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили в ведомстве. Информацию о российских потерях Минобороны не раскрывает. Роскомнадзор требует от СМИ ссылаться только на российские официальные источники при освещении конфликта.