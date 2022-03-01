Зеленский заявил об отсутствии желаемого результата переговоров с Россией

Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни.