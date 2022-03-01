Зеленский заявил об отсутствии желаемого результата переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил желаемого результата на переговорах с Москвой 28 февраля. Вопрос о переходе ко второму раунду переговоров будет решаться после анализа первого. Заявление Зеленского опубликовано в его Telegram-канале.
«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить <…> Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили», — заявил Зеленский. Когда украинская делегация вернется в Киев, власти проанализируют прошедшую встречу и решат, как переходить ко второму раунду переговоров, добавил он.
Президент еще раз призвал западные страны и международное сообщество в целом ввести жесткие антироссийские санкции. Также Зеленский заявил, что подал заявку на вступление Украины в ЕС. Документ уже доставлен в Брюссель и ждет подписания.
Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.