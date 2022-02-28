Российская и украинская делегации договорились о новой встрече

Российская и украинская делегации договорились о новой встречеЭто главный результат первого с начала военной операции раунда переговоров
Украинская и российская делегации 28 февраля провели в белорусском Гомеле первый раунд переговоров об условиях прекращения огня в ходе идущих пятый день боевых действий на Украине и договорились встретиться вновь. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». Для того чтобы «решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы». Следующая встреча состоится в ближайшие дни, заверил руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
Почему Мединский
Мединский – руководитель Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры, который занимается схожими вопросами и в Кремле. Сейчас у президента есть и профильный помощник по международным вопросам – Юрий Ушаков. А Дмитрий Козак после Владислава Суркова занимается проблемами постсоветского пространства, в том числе Украиной, на должности замруководителя кремлевской администрации. Козак, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития республик Донбасса».
А логику выбора руководителя российской делегации Кремлем Песков объяснил журналистам так: «[Он] имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу, это представитель очень высокого уровня <…> Вот собственно все, что необходимо для проведения переговоров. Потом это помощник президента Российской Федерации, это в целом достаточно говорящая должность». Кроме того, Мединский родился в Черкасской области Украины.
Близкий к Кремлю источник отмечает, что во время протестов 2014 г. на Украине при переговорах между представителями выступавшей на Майдане оппозиции и президентом Виктором Януковичем посредником так же выступал не самый ожидаемый человек. Это был бывший посол России в США (в 1992–1994 гг.), уполномоченный по правам человека (в 2004–2014 гг.) Владимир Лукин.
Мирный фон
Переговоры начались около 14.00 мск и длились больше пяти часов. В составе украинской делегации были председатель фракции «Слуга народа» Верховной рады Давид Арахамия, глава минобороны Алексей Резников и Подоляк. Российскую сторону на переговорах возглавил Мединский, в ее состав вошли замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин.
Перед началом встречи делегаций министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей гарантировал безопасность всем участникам встречи: «Как было оговорено с президентом Зеленским и Путиным. Вы можете чувствовать себя в безопасности. Это наша святая обязанность».
Пока шли переговоры, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Как сообщает Кремль, Путин сообщил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но отметил, что урегулирование конфликта на Украине возможно в случае демилитаризации и денацификации страны, а также признания ею нейтрального статуса и т. д.
Боевой фон
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил 28 февраля о начале окружения Мариуполя в Донецкой области формированиями ДНР, а также о продвижении формирований ЛНР на 23 км за сутки. О развитии ситуации под Киевом, частично блокированном ранее с северо-запада, а также под Черниговом, Конотопом, Сумами, Харьковом и их окрестностями не сообщалось.
До этого 28 февраля в Минобороны заявили о достижении «полного господства» ВКС России в небе над Украиной и занятии в Запорожской области порта Бердянск, города Энергодара и расположенной рядом с ним Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе. Кроме того, было заявлено о коридоре для выхода беженцев из Киева в юго-западном направлении – по трассе на Васильков.
Главный итог переговоров состоит в том, что стороны допускают их продолжение, считает директор Центра содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. При этом можно допустить, что дискуссии велись даже скорее по политическим вопросам, таким как статус Украины, чем о положении «на земле», говорит он. Стороны, судя по тому, что договорились о продолжении консультаций, смогли найти некую зацепку для начала диалога, однако пока что совершенно не понятно, какая может быть обсуждаемая уступка со стороны Украины, говорит координатор украинской экспертной группы «Европейский диалог» Георгий Чижов. Он предположил, что речь могла идти о статусе русского языка как второго государственного.