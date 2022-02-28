Российская и украинская делегации договорились о новой встрече

Главный итог переговоров состоит в том, что стороны допускают их продолжение, считает директор Центра содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. При этом можно допустить, что дискуссии велись даже скорее по политическим вопросам, таким как статус Украины, чем о положении «на земле», говорит он. Стороны, судя по тому, что договорились о продолжении консультаций, смогли найти некую зацепку для начала диалога, однако пока что совершенно не понятно, какая может быть обсуждаемая уступка со стороны Украины, говорит координатор украинской экспертной группы «Европейский диалог» Георгий Чижов. Он предположил, что речь могла идти о статусе русского языка как второго государственного.