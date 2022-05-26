Минобороны заявило об уничтожении центра радиоэлектронной разведки ВСУ

24 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сознательно замедляют темпы наступления в рамках спецоперации на Украине, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. По его словам, Россия продолжит военную операцию на Украине, несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Военные должны истребить нацизм на Украине на 100%, отметил он.