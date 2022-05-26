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Минобороны заявило об уничтожении центра радиоэлектронной разведки ВСУ

Ведомости

Российские военные уничтожили высокоточными ракетами центр радиоэлектронной разведки ВСУ, 11 военнослужащих боевого расчета и 15 иностранных инженеров, сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — рассказали в министерстве.

По данным Минобороны, российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов. Также военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Оса-АКМ» и радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300. 

Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 350 националистов и вывела из строя 96 единиц вооружения и военной техники. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 и военно-транспортный самолет ВСУ, который доставлял боеприпасы и вооружение, а также 13 беспилотников.

С начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 179 самолетов ВСУ, 127 вертолетов, 1019 беспилотников, 323 ЗРК, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сознательно замедляют темпы наступления в рамках спецоперации на Украине, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. По его словам, Россия продолжит военную операцию на Украине, несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Военные должны истребить нацизм на Украине на 100%, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных