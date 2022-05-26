Минобороны заявило об уничтожении центра радиоэлектронной разведки ВСУ
Российские военные уничтожили высокоточными ракетами центр радиоэлектронной разведки ВСУ, 11 военнослужащих боевого расчета и 15 иностранных инженеров, сообщило Минобороны России.
«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — рассказали в министерстве.
По данным Минобороны, российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов. Также военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Оса-АКМ» и радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300.
Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 350 националистов и вывела из строя 96 единиц вооружения и военной техники. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 и военно-транспортный самолет ВСУ, который доставлял боеприпасы и вооружение, а также 13 беспилотников.
С начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 179 самолетов ВСУ, 127 вертолетов, 1019 беспилотников, 323 ЗРК, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.
24 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сознательно замедляют темпы наступления в рамках спецоперации на Украине, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. По его словам, Россия продолжит военную операцию на Украине, несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Военные должны истребить нацизм на Украине на 100%, отметил он.