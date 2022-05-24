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Шойгу заявил о сознательном замедлении Россией спецоперации на Украине

Ведомости

Российские войска сознательно замедляют темпы наступления в рамках спецоперации на Украине, чтобы дать мирным жителям эвакуироваться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ.

«Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, российские военные, «в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут быть мирные жители, а огневые позиции и военные объекты противника поражают высокоточным оружием». Шойгу добавил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине.

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — подчеркнул министр.

Ранее сегодня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Военные должны истребить нацизм на Украине на 100%, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных