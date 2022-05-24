Шойгу заявил о сознательном замедлении Россией спецоперации на Украине

По его словам, российские военные, «в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут быть мирные жители, а огневые позиции и военные объекты противника поражают высокоточным оружием». Шойгу добавил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине.