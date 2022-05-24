Шойгу заявил о сознательном замедлении Россией спецоперации на Украине
Российские войска сознательно замедляют темпы наступления в рамках спецоперации на Украине, чтобы дать мирным жителям эвакуироваться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ.
«Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, российские военные, «в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут быть мирные жители, а огневые позиции и военные объекты противника поражают высокоточным оружием». Шойгу добавил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине.
«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», — подчеркнул министр.
Ранее сегодня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Военные должны истребить нацизм на Украине на 100%, отметил он.