Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине
Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине, перед ней стоит задача искоренить нацизм на 100%, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — ответил Патрушев на вопрос о «затягивании» сроков спецоперации.
По его словам, все цели спецоперации, которые поставил президент России Владимир Путин, будут выполнены, а судьбу Украины будет определять ее народ. «Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности», — рассказал Патрушев. Он привел в пример США в период гражданской войны, Францию после Отечественной войны 1812 г. и Первой мировой войны, Германию в 1945 г. и Польшу.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
Путин также заявлял, что планов по оккупации Украины у России нет. 2 марта представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия взяла под полный контроль областной центр Херсон на юге Украины.