Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине

По его словам, все цели спецоперации, которые поставил президент России Владимир Путин, будут выполнены, а судьбу Украины будет определять ее народ. «Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности», — рассказал Патрушев. Он привел в пример США в период гражданской войны, Францию после Отечественной войны 1812 г. и Первой мировой войны, Германию в 1945 г. и Польшу.