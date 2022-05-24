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Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине

Ведомости

Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине, перед ней стоит задача искоренить нацизм на 100%, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — ответил Патрушев на вопрос о «затягивании» сроков спецоперации.

По его словам, все цели спецоперации, которые поставил президент России Владимир Путин, будут выполнены, а судьбу Украины будет определять ее народ. «Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности», — рассказал Патрушев. Он привел в пример США в период гражданской войны, Францию после Отечественной войны 1812 г. и Первой мировой войны, Германию в 1945 г. и Польшу.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Путин также заявлял, что планов по оккупации Украины у России нет. 2 марта представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия взяла под полный контроль областной центр Херсон на юге Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных