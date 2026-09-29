Генерал-полковник Александр Лапин назначен и. о. вице-премьера Татарстана
Герой России генерал-полковник Александр Лапин назначен исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, Лапин будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра Татарстана до согласования его кандидатуры Государственным советом республики.
28 сентября Минниханов сообщил, что Лапин станет вице-премьером Татарстана и будет курировать вопросы поддержки участников спецоперации. По его словам, в составе правительства создадут отдельное структурное подразделение по вопросам поддержки участников спецоперации. Его куратором в статусе вице-премьера станет Лапин. Генерал-полковник ранее командовал группировками войск «Центр» и «Север» и Ленинградским военным округом.
21 сентября 2025 г. стало известно, что Лапин был уволен с военной службы и мог перейти на работу в руководство Татарстана. Он командовал группировкой «Центр» в 2022 г., позднее занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а в мае 2024 г. возглавил Ленинградский военный округ и группировку «Север».