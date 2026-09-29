Генерал-полковник Александр Лапин назначен и. о. вице-премьера Татарстана

21 сентября 2025 г. стало известно, что Лапин был уволен с военной службы и мог перейти на работу в руководство Татарстана. Он командовал группировкой «Центр» в 2022 г., позднее занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а в мае 2024 г. возглавил Ленинградский военный округ и группировку «Север».