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Генерал-полковник Александр Лапин назначен и. о. вице-премьера Татарстана

Татьяна Мозолевская
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Герой России генерал-полковник Александр Лапин назначен исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, Лапин будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра Татарстана до согласования его кандидатуры Государственным советом республики.

28 сентября Минниханов сообщил, что Лапин станет вице-премьером Татарстана и будет курировать вопросы поддержки участников спецоперации. По его словам, в составе правительства создадут отдельное структурное подразделение по вопросам поддержки участников спецоперации. Его куратором в статусе вице-премьера станет Лапин. Генерал-полковник ранее командовал группировками войск «Центр» и «Север» и Ленинградским военным округом.

21 сентября 2025 г. стало известно, что Лапин был уволен с военной службы и мог перейти на работу в руководство Татарстана. Он командовал группировкой «Центр» в 2022 г., позднее занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а в мае 2024 г. возглавил Ленинградский военный округ и группировку «Север».

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