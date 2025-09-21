Генерала Лапина могут назначить советником главы Татарстана на следующей неделе
Генерал-полковника Александра Лапина могут официально назначить советником главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова на следующей неделе. Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к руководству республики.
Он будет заниматься набором контрактников в Татарстане и, возможно, вопросами безопасности пространства республики от атак БПЛА, рассказал собеседник «Ведомостей».
Лапин в мае 2024 г. занял должность командующего Ленинградским военным округом. До этого командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север».
В 2022 г. Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр». Тогда же его отстранили от должности и перевели на должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.