Генерала Лапина могут назначить советником главы Татарстана на следующей неделе

Ведомости

Генерал-полковника Александра Лапина могут официально назначить советником главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова на следующей неделе. Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к руководству республики.

Он будет заниматься набором контрактников в Татарстане и, возможно, вопросами безопасности пространства республики от атак БПЛА, рассказал собеседник «Ведомостей».

Утром 21 сентября РБК со ссылкой на источник сообщил, что Лапин уволен с военной службы и может стать помощником главы Татарстана. По данным издания, новым командующим Ленинградским военным округом назначили генерал-полковника Евгения Никифорова.

Лапин в мае 2024 г. занял должность командующего Ленинградским военным округом. До этого командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север».

В 2022 г. Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр». Тогда же его отстранили от должности и перевели на должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.

