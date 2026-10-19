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Главная / Общество /

Суд приговорил Татьяну Монтян к 1,5 года колонии

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Суд в Донецке приговорил публициста и юриста Татьяну Монтян (внесена в перечень террористов и экстремистов в России) к полутора годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. Об этом «РИА Новости» сообщил ее адвокат Алексей Калугин.

До вступления приговора в законную силу Монтян останется на свободе: суд сохранил ей меру пресечения в виде подписки о невыезде, рассказал защитник. Монтян признали виновной по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ) . Защита просила оправдать ее, считая, что действия подзащитной были неправильно квалифицированы.

Монтян также просила перенести рассмотрение дела из Донецка в Москву по состоянию здоровья, но суд отказал. Ее освободили от обязанности присутствовать на заседаниях, в некоторых из них она участвовала по видеосвязи.

В 2025 г. Росфинмониторинг внес Монтян в перечень террористов и экстремистов. В 2021 г. она переехала в Россию. Монтян, в частности, была колумнистом RT и выступала на федеральных телеканалах.

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