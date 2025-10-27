Газета
Публициста Татьяну Монтян внесли в перечень экстремистов Росфинмониторинга

Юрист и публицист Татьяна Монтян появилась в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из материалов на сайте ведомства.

«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР», – отмечено в перечне. Ведомство не раскрыло причин добавления Монтян в список.

В 2021 г. публицист переехала в Россию. Она, в частности, была колумнистом RT и выступала на федеральных телеканалах.

17 октября в этот же реестр внесли блогера Павла Сюткина, которого суд арестовал по делу о фейках о российской армии. В список террористов и экстремистов также попал заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов. Он был заключен под стражу по обвинению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

