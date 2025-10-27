Публициста Татьяну Монтян внесли в перечень экстремистов Росфинмониторинга

17 октября в этот же реестр внесли блогера Павла Сюткина, которого суд арестовал по делу о фейках о российской армии. В список террористов и экстремистов также попал заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов. Он был заключен под стражу по обвинению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.