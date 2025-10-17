Газета
В перечень террористов внесли блогера Сюткина и зампреда «Яблока» Круглова

Росфинмониторинг внес блогера Павла Сюткина, которого суд арестовал по делу о фейках о российской армии, в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы данных ведомства. 

В список Росфинмониторинга попал также заместителя председателя партии «Яблоко» Максим Круглов, которого также заключили под стражу по обвинению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Кроме того, в перечень террористов и экстремистов внесли журналистку Ксению Лученко (считается в РФ иноагентом).

9 октября Черемушкинский суд Москвы арестовал Сюткина по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Его задержали днем ранее. ТАСС писал, что поводом к возбуждению уголовного дела стали публикации в Telegram-канале.

Круглова арестовали 2 октября. Согласно постановлению суда, он пробудет под стражей до 29 ноября. Зампреду «Яблока» предъявили обвинение по по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (фейки об армии РФ). В уголовном деле речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. в Telegram-канале политика: по версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о применении Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.

