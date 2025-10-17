В перечень террористов внесли блогера Сюткина и зампреда «Яблока» Круглова

Круглова арестовали 2 октября. Согласно постановлению суда, он пробудет под стражей до 29 ноября. Зампреду «Яблока» предъявили обвинение по по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (фейки об армии РФ). В уголовном деле речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. в Telegram-канале политика: по версии следствия, в публикации содержались заведомо ложные сведения о применении Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.