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Маск пообещал подарить по одной акции SpaceX каждому ребенку в США

Инна Шульгина
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Американский предприниматель Илон Маск пообещал подарить американским детям по одной акции SpaceX в 2027 г. Он написал об этом в соцсети X.

«В следующем году я подарю по акции каждому ребенку в Америке. Это будет первый из многих подобных подарков», – сказал Маск.

13 октября Forbes написал, что состояние Маска сократилось примерно на $26,3 млрд после снижения стоимости акций SpaceX. В результате он вновь перестал быть триллионером. 7 октября Financial Times (FT) сообщала, что SpaceX планирует привлечь около $40 млрд для закупки чипов Nvidia и расширения вычислительной инфраструктуры для проектов в сфере искусственного интеллекта. Около $10 млрд SpaceX рассчитывает получить в виде банковских кредитов, еще $30 млрд – за счет выпуска долговых обязательств инвестиционного уровня. Организатором финансирования должна выступить Apollo Global Management, которая поможет разместить бумаги среди широкого круга инвесторов. В переговорах также участвует инвесткомпания Pimco. Закрытие сделки ожидается в 2027 г.

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