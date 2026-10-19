Маск пообещал подарить по одной акции SpaceX каждому ребенку в США

13 октября Forbes написал, что состояние Маска сократилось примерно на $26,3 млрд после снижения стоимости акций SpaceX. В результате он вновь перестал быть триллионером. 7 октября Financial Times (FT) сообщала, что SpaceX планирует привлечь около $40 млрд для закупки чипов Nvidia и расширения вычислительной инфраструктуры для проектов в сфере искусственного интеллекта. Около $10 млрд SpaceX рассчитывает получить в виде банковских кредитов, еще $30 млрд – за счет выпуска долговых обязательств инвестиционного уровня. Организатором финансирования должна выступить Apollo Global Management, которая поможет разместить бумаги среди широкого круга инвесторов. В переговорах также участвует инвесткомпания Pimco. Закрытие сделки ожидается в 2027 г.