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Первые заморозки ожидаются в Москве ночью 20 октября

Инна Шульгина

Ближайшей ночью в Москве ожидаются первые заморозки – температура воздуха снизится до околонулевых значений. Об этом сообщает метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, из-за усиления скандинавского максимума зона заморозков от 0 до -5, которая минувшей ночью отмечалась на Северо-Западе и Русском Севере вплоть до Верхневолжья, в ночь на 20 октября охватит обширную территорию. Речь идет о пространстве от Финского залива до Западной Сибири и от юга Поморья и Коми до Среднего Поволжья и Южного Урала. В Подмосковье прогнозируются заморозки до -3, а в Москве впервые в сезоне температура опустится до околонулевых показателей.

18 октября Тишковец сообщал, что несмотря на похолодание, на этой неделе погодные условия в Московском регионе и на большей части Русской равнины будут соответствовать позднему бабьему лету. Дело в блокирующем антициклоне скандинавского происхождения, который пройдет почти 3000 км от норвежских фьордов до североказахстанских степей.

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