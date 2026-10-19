Первые заморозки ожидаются в Москве ночью 20 октября
Ближайшей ночью в Москве ожидаются первые заморозки – температура воздуха снизится до околонулевых значений. Об этом сообщает метеоролог Евгений Тишковец.
По его словам, из-за усиления скандинавского максимума зона заморозков от 0 до -5, которая минувшей ночью отмечалась на Северо-Западе и Русском Севере вплоть до Верхневолжья, в ночь на 20 октября охватит обширную территорию. Речь идет о пространстве от Финского залива до Западной Сибири и от юга Поморья и Коми до Среднего Поволжья и Южного Урала. В Подмосковье прогнозируются заморозки до -3, а в Москве впервые в сезоне температура опустится до околонулевых показателей.
18 октября Тишковец сообщал, что несмотря на похолодание, на этой неделе погодные условия в Московском регионе и на большей части Русской равнины будут соответствовать позднему бабьему лету. Дело в блокирующем антициклоне скандинавского происхождения, который пройдет почти 3000 км от норвежских фьордов до североказахстанских степей.