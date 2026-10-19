Первые заморозки ожидаются в Москве ночью 20 октября

По его словам, из-за усиления скандинавского максимума зона заморозков от 0 до -5, которая минувшей ночью отмечалась на Северо-Западе и Русском Севере вплоть до Верхневолжья, в ночь на 20 октября охватит обширную территорию. Речь идет о пространстве от Финского залива до Западной Сибири и от юга Поморья и Коми до Среднего Поволжья и Южного Урала. В Подмосковье прогнозируются заморозки до -3, а в Москве впервые в сезоне температура опустится до околонулевых показателей.