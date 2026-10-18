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Синоптик спрогнозировал в Московском регионе позднее бабье лето до конца октября

Ася Султанова
Денис Воронин / Агентство «Москва»
Денис Воронин / Агентство «Москва»

На предстоящей неделе, несмотря на похолодание, погодные условия в столичном регионе и на большей части Русской равнины будут соответствовать позднему бабьему лету. Об этом «Вестям» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Причиной этому станет блокирующий антициклон скандинавского происхождения, который пройдет почти 3000 км от норвежских фьордов до североказахстанских степей.

Как уточнил Тишковец, ожидается малооблачная погода с аномально высоким атмосферным давлением. Пик придется на 20 октября. В Москве барометры покажут 768 мм рт. ст. Это на полторы единицы меньше рекорда 1987 г. У гипертоников может наблюдаться дальнейшее повышение артериального давления.

В ночь на 19 октября и под утро облаков будет много, поэтому термометры не опустятся ниже +5…+8. Днем скандинавский максимум усилится, небо прояснится, и воздух прогреется до +8…+11. С 20 октября наступит «коммунальная» осень, включать отопление в квартирах будет уже своевременно. Разница между ночными и дневными температурами заметно увеличится: в сумерках похолодает почти до нуля, не исключены слабые заморозки, а днем столбики термометров поднимутся до отметки 10 градусов.

Всю неделю осадков не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до +8…+13. Это на несколько градусов теплее обычного для этих дней. Фактическая погода отстает от климатического календаря примерно на две недели, поэтому «золотая осень» продлится до конца октября. Она сменится «глубокой» осенью только в начале ноября, хотя по климату к этому времени уже должно начинаться предзимье.

17 и 18 октября стали последними теплыми выходными этой осени в Московском регионе. 

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