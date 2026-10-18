Синоптик спрогнозировал в Московском регионе позднее бабье лето до конца октября

Всю неделю осадков не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до +8…+13. Это на несколько градусов теплее обычного для этих дней. Фактическая погода отстает от климатического календаря примерно на две недели, поэтому «золотая осень» продлится до конца октября. Она сменится «глубокой» осенью только в начале ноября, хотя по климату к этому времени уже должно начинаться предзимье.