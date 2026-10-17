Синоптик: суббота и воскресенье – последние теплые выходные осени в Москве
Суббота и воскресенье станут последними теплыми выходными этой осени в Московском регионе. Температура воздуха местами поднимется до +17 градусов, сообщила «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Преобладающая температура в Москве в субботу составит +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов», – рассказала синоптик.
По ее данным, в воскресенье жителей столицы ждет переменная облачность без осадков. Ночь будет теплая +7…+9 в Москве и +4…+9 – по региону. Дневная температура в столице +14…+16, по области – +12…+17 градусов.
По ее словам, в субботу температура в Москве окажется на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Уже с понедельника температурный фон начнет постепенно снижаться.
В выходные в столице ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст. в субботу и 752 мм рт. ст. в воскресенье при климатической норме 746–748 мм рт. ст.
16 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что следующая неделя начнется с малооблачной и сухой погоды. Ночью температура будет опускаться до 0…+5 градусов, днем составит +7…+12 градусов.