Цена акций ТМК на Мосбирже выросла на 11%

ТМК – российская промышленно-инжиниринговая компания, один из мировых лидеров по производству стальных труб и трубных решений для нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей экономики. Компания основана в 2001 г. и объединяет крупные производственные площадки в России и за рубежом, поставляя продукцию более чем в 80 стран. ТМК выпускает широкий ассортимент: бесшовные и сварные трубы, OCTG (трубы для нефтегазового бурения и эксплуатации), магистральные трубы и комплектующие, а также оказывает сопутствующие сервисы (нарезка резьбы, изоляция, логистика и ремонт). В последние годы ТМК сохраняет значимые объемы производства и экспорта: по разным отчетам, доля на мировом рынке бесшовных труб оценивается двузначными процентами, а годовые отгрузки исчисляются миллионами тонн продукции.