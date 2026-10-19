Цена акций ТМК на Мосбирже выросла на 11%
По состоянию на 11:30 мск 19 октября цена акций ТМК выросла на 11,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 71,32 руб. Объем торгов составил 632 млн руб.
На закрытие торгов 16 октября цена акций ТМК составила 64,14 руб., оборот торгов достиг 65,28 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций ТМК снизилась на 41,4%.
ТМК – российская промышленно-инжиниринговая компания, один из мировых лидеров по производству стальных труб и трубных решений для нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей экономики. Компания основана в 2001 г. и объединяет крупные производственные площадки в России и за рубежом, поставляя продукцию более чем в 80 стран. ТМК выпускает широкий ассортимент: бесшовные и сварные трубы, OCTG (трубы для нефтегазового бурения и эксплуатации), магистральные трубы и комплектующие, а также оказывает сопутствующие сервисы (нарезка резьбы, изоляция, логистика и ремонт). В последние годы ТМК сохраняет значимые объемы производства и экспорта: по разным отчетам, доля на мировом рынке бесшовных труб оценивается двузначными процентами, а годовые отгрузки исчисляются миллионами тонн продукции.