Россия за год нарастила экспорт молока и сливок на 11%

За период с января по август Россия ввезла на зарубежные рынки более 24 000 т упакованного молока и сливок, что на 11% больше год к году (без учета данных стран ЕАЭС за август). В стоимостном выражении экспорт вырос на 17% – до $35 млн. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» в своем Telegram-канале.