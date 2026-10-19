Россия за год нарастила экспорт молока и сливок на 11%
За период с января по август Россия ввезла на зарубежные рынки более 24 000 т упакованного молока и сливок, что на 11% больше год к году (без учета данных стран ЕАЭС за август). В стоимостном выражении экспорт вырос на 17% – до $35 млн. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» в своем Telegram-канале.
Всего Россия поставила упакованного молока и сливок на рынки более чем 70 стран. Главным импортером стал Казахстан, он ввез товара на $15,5 млн. Почти в три раза меньше ввезла за отчетный период Киргизия – $5,7 млн. В Грузию Россия импортировала товара на $2,7 млн, в Белоруссию – $2,5 млн, в Абхазию – тоже около $2,5 млн.
По итогам восьми месяцев Россия продемонстрировала рекордные для этого периода показатели экспортной выручки за поставки упакованного молока и сливок, отметил «Агроэкспорт». Максимальный объем экспорта в весе был зафиксирован в 2016 г. – около 35 000 тонн.
17 сентября «Агроэкспорт» сообщал, что Россия стала вторым поставщиком пшеницы в ЮАР на период с октября 2025 г. по сентябрь 2026 г. Страна импортировала 1,8 млн т пшеницы, что составило 15% от всего объема иностранных закупок. На первом месте находится Польша с долей 23%, на третьем – Литва (14%).
21 января вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что производство сырого молока в России по итогам 2025 г. достигло максимума за 30 лет и составило 34,3 млн т. В правительстве отметили, что рост собственного производства способствует расширению внешней торговли. В 2019–2024 гг. экспортная выручка от поставок российской молочной продукции увеличилась на 60%, в 2025 г. она выросла еще на 13%, а по отдельным позициям прирост достигал почти 30%.