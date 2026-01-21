Патрушев сообщил о рекордном за 30 лет производстве молока в России

В правительстве отметили, что рост собственного производства способствует расширению внешней торговли. В 2019–2024 гг. экспортная выручка от поставок российской молочной продукции увеличилась на 60%, в 2025 г. она выросла еще на 13%, а по отдельным позициям прирост достигал почти 30%.