Патрушев сообщил о рекордном за 30 лет производстве молока в России
Производство сырого молока в России по итогам 2025 г. достигло максимума за 30 лет и составило 34,3 млн т. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
«Увеличение объемов сырья позволяет обеспечивать полноценную загрузку перерабатывающих предприятий. По основным категориям молочной продукции сохранилась положительная динамика производства», – пояснил он.
По словам Патрушева, в 2025 г. вырос выпуск сухого и питьевого молока, увеличилось производство сливочного масла, сыра и творога. Это позволило обеспечить внутренний рынок широким ассортиментом продукции и сохранить позитивную динамику среднедушевого потребления молока.
В правительстве отметили, что рост собственного производства способствует расширению внешней торговли. В 2019–2024 гг. экспортная выручка от поставок российской молочной продукции увеличилась на 60%, в 2025 г. она выросла еще на 13%, а по отдельным позициям прирост достигал почти 30%.
В соответствии с указом президента РФ о национальных целях развития установлен новый ориентир по выпуску продукции агропромышленного комплекса. По расчетам Минсельхоза, к 2030 г. в стране необходимо производить не менее 38,5 млн т сырого молока в год.
В ноябре 2025 г. «Союзмолоко» прогнозировало падение импорта молочной продукции в 2025 г. на 9%. Тогда отмечалось, что на это повлияли снижение потребления и увеличение запасов товара.