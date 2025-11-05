«Союзмолоко» прогнозирует падение импорта молочной продукции

По его словам, на отрасль в течение года повлияли более медленные темпы роста доходов бизнеса и увеличение цен на молочную продукцию. В частности, Белов рассказал, что спрос на эти товары в I квартале сократился примерно на 5%. Он подчеркнул, что объемы потребления выровнялись в отношении 2024 г. только к октябрю.