«Союзмолоко» прогнозирует падение импорта молочной продукции
Импорт российских молочных продуктов сократится в 2025 г. на 9%, на это повлияли снижение потребления и увеличение запасов товара. Такие цифры привел гендиректор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов на агропродовольственном форуме в Новосибирске, передает ТАСС.
«Мы прогнозируем, что будет небольшое снижение в приросте потребления. <...> Производство товарного молока все-таки будет в плюсе порядка 2%. Порядка 9% будет снижение объемов импорта. Это позволит сбалансировать ситуацию на рынке», – отметил Белов.
По его словам, на отрасль в течение года повлияли более медленные темпы роста доходов бизнеса и увеличение цен на молочную продукцию. В частности, Белов рассказал, что спрос на эти товары в I квартале сократился примерно на 5%. Он подчеркнул, что объемы потребления выровнялись в отношении 2024 г. только к октябрю.
В начале сентября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что в России с начала действия механизма разрешительного кассового режима уже заблокировали продажу более 2 млрд потенциально опасных товаров. Тогда он отмечал, что в том числе система помогла сократить объем проданной просроченной молочной продукции в 41 раз.