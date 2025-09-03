Газета
Главная / Бизнес /

Мантуров: продажу свыше 2 млрд небезопасных товаров уже заблокировали в РФ

Ведомости

В России с начала действия механизма разрешительного кассового режима уже заблокировали продажу более 2 млрд потенциально опасных товаров, заявил ТАСС первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Стала внедряться система запретов на проведение кассовых операций по определенным категориям товаров. <...> С момента запуска механизма была заблокирована продажа более 2 млрд потенциально небезопасных товаров», – сказал Мантуров. По его словам, процедура позволила уменьшить объем проданной просроченной молочной продукции в 41 раз.

Мантуров также напомнил, что в России в «пилотной» версии проходят мероприятия по недопущению поставок небезопасной продукции в социальные учреждения, в которых отсутствуют кассы. Это касается уже свыше 1500 школ, детских садов, больниц и других учреждений. Сейчас контролируются поставки воды и молочной продукции, однако в планах, указал первый вице-премьер, расширить этот список.

1 июля в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщали, что с начала года с помощью системы маркировки «Честный знак» было обнаружено 506 т «потенциально небезопасной продукции» с признаками фальсификата. Такие товары участвовали в госзакупках для отправки в школы, детские сады, вузы, колледжи, училища олимпийского резерва и больницы. Больше всего нарушений ЦРПТ выявил в Краснодарском крае (375 т).

