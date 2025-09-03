Мантуров: продажу свыше 2 млрд небезопасных товаров уже заблокировали в РФ

Мантуров также напомнил, что в России в «пилотной» версии проходят мероприятия по недопущению поставок небезопасной продукции в социальные учреждения, в которых отсутствуют кассы. Это касается уже свыше 1500 школ, детских садов, больниц и других учреждений. Сейчас контролируются поставки воды и молочной продукции, однако в планах, указал первый вице-премьер, расширить этот список.