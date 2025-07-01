ЦРПТ с начала года выявил 506 тонн фальсифицированных продуктов питания

Зафиксированная продукция составляет 6,5% от общего количества поставок в таких категориях товаров, как молочная продукция и бутилированная вода, о которых идет речь в данных «Честного знака». Больше всего нарушений ЦРПТ выявил в Краснодарском крае (375 т). В тройку «лидеров» по этому показателю также вошли Новосибирская область (37 т) и Санкт-Петербург (32 т). Госучреждениям, получившим эту продукцию, были направлены предупреждения, как и в соответствующие подразделения Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В дальнейших планах ЦРПТ – расширить список товаров для проверки. В проекте уже принимают участие 1500 школ, детских садов, больниц и других структур в семи субъектах.