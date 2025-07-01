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ЦРПТ с начала года выявил 506 тонн фальсифицированных продуктов питания

Ведомости

С помощью системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) обнаружил 506 т «потенциально небезопасной продукции» с признаками фальсификата с начала 2025 г. Она участвовала в госзакупках для отправки в школы, детские сады, вузы, колледжи, училища олимпийского резерва и больницы, сообщила пресс-служба системы.

Зафиксированная продукция составляет 6,5% от общего количества поставок в таких категориях товаров, как молочная продукция и бутилированная вода, о которых идет речь в данных «Честного знака». Больше всего нарушений ЦРПТ выявил в Краснодарском крае (375 т). В тройку «лидеров» по этому показателю также вошли Новосибирская область (37 т) и Санкт-Петербург (32 т). Госучреждениям, получившим эту продукцию, были направлены предупреждения, как и в соответствующие подразделения Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В дальнейших планах ЦРПТ – расширить список товаров для проверки. В проекте уже принимают участие 1500 школ, детских садов, больниц и других структур в семи субъектах.

20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Почта России и ЦРПТ договорились о сотрудничестве в области поддержки МСП по вопросам маркировки товаров в регионах. Целью такого решения стало стремление упростить работу в системе «Честный знак». Проект необходим для предпринимателей в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. Например, партнеры рассматривают возможность заказа и печати этикеток с кодами маркировки в региональных подразделениях «Почты России» или доставки их непосредственно участникам оборота товаров.

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